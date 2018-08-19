Son Dakika… Çanakkale’de otluk alanda yangın

Çanakkale merkezde Esenler Mahallesi'nde eski hastane binasının yanındaki geniş otluk alanda yangın çıktı. İlerleyen dakikalarda yangın evlerin çatılarına sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin helikopter desteği verdiği yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, bir dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi.

Çanakkale merkezde Esenler Mahallesi’nde eski hastane binasının yanındaki geniş otluk alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İlerleyen dakikalarda yangın evlerin çatılarına sıçradı. Yangına helikopterle müdahale edilirken, dumanlar şehrin her yerinden görüldü.

Otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgeye Çanakkale Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede bulunan vatandaşlarında destek verdiği yangına Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine bağlı TOMA ekipleri ile Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı itfaiyesi ekipleri müdahalede bulundu. Otluk alan yakınında bulunan bir evin çatısına sıçrayan çam kozalakları ise kaplama alana zarar verdi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin helikopter desteği verdiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

AA