Son Dakika… Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını çıktı. Yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

Çanakkale’nin Dalyan köyü yakınlarında zirai alanda henüz nedeni belli olmayan bir şekilde çıkan yangın şiddetli rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 helikopter, 1 amfibik uçak ve 24 arazöz, 3 dozer ile çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI

Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti.

Orman teşkilatının tüm önlemleri aldığını ifade eden Tuna, “Şu anda yangın kısmen kontrol altındı diyebiliriz. Ancak rüzgarın şiddeti nedeniyle müdahalelerimiz sürüyor. Tamamıyla söndürülene kadar aralıksız devam edecek.” ifadesini kullandı.

Geyikli Belediye Başkanı Ercan Yılmaz da saat 17.00 sıralarında çıkan yangının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Çamlığın tamamı yanmış durumda. Ekiplerin yoğun bir çalışması var alanda. Havadan ve karadan büyük bir mücadele veriyoruz. Çevre ilçe ve beldelerden de takviye ekiplerimiz geldi. Yaşam alanından dışarıda bir yangın bu. Rüzgarın etkisiyle yangın yön değiştirdi. Yangının sahilden uzaklaşması nedeniyle evler yangından kurtarıldı diyebiliriz.”

Yangın, ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. AA