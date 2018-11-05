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Son Dakika… Çekmeköy’de göçük: 5 işçi kurtarıldı

Çekmeköy'de, İSKİ'nin kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

android-time 17:13 5 Kasım 2018
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Çekmeköy'de, İSKİ'nin kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Nişantepe Mahallesi Nadide Sokak’ta İSKİ’nin kazı çalışması sırasında oluşan göçükte, 5 işçi toprak altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FOTOĞRAFLAR:DHA

FOTOĞRAFLAR:DHA

Toprak altında kalan işçilerden 3’ü vatandaşların yardımıyla biri kendi imkanlarıyla biri de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye tarafından kurtarılan işçi ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA

FOTOĞRAFLAR:DHA

FOTOĞRAFLAR:DHA

 

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Son güncelleme: android-time 17:3805.11.2018
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