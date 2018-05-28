Son Dakika… Kılıçdaroğlu: İnce seçilirse AKP de parlamenter sisteme dönmek isteyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de katıldığı canlı yayın programında gündeme dair soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı seçimine değinen Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin seçilmesi durumunda parlamenter sisteme döneceklerini söyledi ve AKP'nin de buna destek vereceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Seda Öğretir’in sunduğu programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İNCE’NİN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Muharrem İnce’nin adaylığına değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Biz Muharrem Bey’le uzun süredir arkadaşız, kendisini davet ettim. Başında da sayın sözcüğü var. Adaylığı konusunda da bilgisiyle birikimiyle, yeteneğiyle toplumun gözünde iyi bir ivme yakaladı. Toplumun her kesimini kucaklıyor. Hiç kimseyi ayırmıyor. Bana göre Cumhurbaşkanı adaylığı görevin başarıyla yerine getiriyor” dedi.

“AKŞENER’E DESTEK VERİRİZ”

Seçimlerin ikinci tura kalabileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Birinci turda Muharrem Bey’in almasını isterim. İkinci tura kaldığı taktirde bile alacaktır.Kimin ikinci tura kalacağına halk karar verecek. Meral Akşener 2. tura kalırsa destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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İNCE’NİN CHP’DEN FAZLA OY ALMA OLASILIĞI

Muharrem İnce’nin CHP’nin oy oranından daha fazla bir oy almasının kendisini sevindireceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Muharrem Bey daha yüksek bir oy alsa bir şey olmaz. Muharrem Bey, sadece CHP’lilerin oyunu almayacak. Her kesimden oy alacak, her kesime hitap ediyor. Genç mi genç, hitabeti iyi mi, iyi. Daha ne istiyoruz. Bu Cumhurbaşkanımız demokrasi konusunda attığı adımlarla dünyada ses getirecektir.Muharrem Bey’in en fazla oyu alması için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

OHAL’İN KALDIRILMASI

OHAL’in bir an önce kalkması gerektiğine değinen Kılıçdaroğlu, “Muharrem İnce, seçilirse ilk iş OHAL’i kaldırmak olacaktır. Bu dünyaya da büyük ses getirecektir” dedi.

BAKANLAR KURULU’NUN BELİRLENMESİ

İnce’nin Cumhurbaşkanı olması durumunda nasıl bir yol izleyeceğini de açıklayan Kılıçdaroğlu, “Muharrem İnce seçilirse Bakanlar Kurulu listesini tabii ki o belirleyecek. Parlamento’da bir kan değişimi her zaman gerekiyor. Havuz medyası ‘CHP’de tasfiye’ diye başlık atıyor, iktidar partisinde milletvekilleri listelere giremeyince ‘AK Parti’de değişim’ oluyor” ifadelerini kullandı.

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LİSTE TARTIŞMASI

Sık sık gündeme gelen liste tartışmalarının artık aşılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Muharrem İnce ile hiçbir sıkıntı yaşamadık. Listeyi başkan yardımcılarıyla birlikte yaptık. Tepkiyi anlıyorum ama artık geride kalmalı” dedi.

EREN ERDEM AÇIKLAMASI

Eren Erdem ile ilgili de Kılıçdaroğlu, “MİT TIR’ları ile parti sözcümüz basın toplantısı yapmıştı. Elindeki belgeleri milletvekillerine ve basın mensuplarına dağıttı. Eren Erdem oradan aldım diyor, basın toplantısından aldı, doğru. O belgeler her yerde vardı. 17 internet sitesinde görüntüler yayınlandı. Sitelerden kaldırılmasıyla ilgili savcılığın yazısı var. 17 internet sitesinde yayınlanan şeyi bir iktidar partisi görmüyorsa kördür. Bu da devlet sırrı oluyor, böyle devlet sırrı olur mu . Herkes biliyor, bu nasıl devlet sırrıdır. Eren Erdem daha önce defalarca yurtdışına çıkmıştır. Erdem’e yurtdışı yasağı konulması ayıptır” ifadelerini kullandı.

HDP’NİN BARAJ DURUMU

Tüm siyasi partilerin Meclis’te temsil edilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Kamuoyuna yansıyan anketler barajı aşabileceği görülüyor. HDP'nin barajı aşması ve parlamentoda olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yüzde 1 oy alsa bile bir partinin en azından genel başkanının parlamentoda olmasını isteriz. Siyasetin ana yeri Meclis’tir. Dolayısıyla diğer partilerinde olmasını istiyoruz ve bunun mücadelesini de yapacağız” şeklinde konuştu.

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PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ

Parlamenter sistemle ilgili de önemli bir iddiada bulunan Kılıçdaroğlu, “Takvimi Muharrem bey belirleyecek. Partinin genel başkanlarını davet edip bir çalışma yapacaktır. Burada alınan karar da Meclis’e gelecek. Bu hemen olacak dersek toplumu kandırmış oluruz. Belirli bir zamana ihtiyaç olacak. Büyük bir ihtimalle AKP de buna destek olacaktır. Muharrem İnce kazanırsa AKP de parlamenter sisteme geçmek isteyecektir. Demokrasi herkes için önemlidir, toplumun her kesimini kapsamalıdır. Muharrem İnce koltuğa oturduğu zaman bir takvim yapacaktır” dedi.

İNCE’NİN ABD’DEN ARADILAR İDDİASI

FETÖ’nün iadesiyle ilgili de Kılıçdaroğlu, “Muharrem İnce bir şeyi söylemeden önce ince eleyip sık dokur. Ben Muharrem beye güveniyorum ama Erdoğan’a güvenmiyorum. Son konuşmasında ‘ne aldattık ne de aldatıldık’ dedi. Şimdi bu sözün üzerine siz nasıl ona güveneceksiniz. Şimdi bir gazeteciye uçak tahsis edip ‘git Gülen’le konuş’ diyen kimdi. Böyle bir pozisyonda ben Erdoğan’a güvenmem. FETÖ ile mücadele diyorlar, bütün garibanlar içeride parası olan dışarıda” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN ABD’YE GİTTİ İDDİASI

AKP’nin kurulmadan önce Erdoğan’ın ABD’ye gittiği iddiasıyla ilgili de Kılıçdaroğlu, “İnce’nin iddiasına ilişkin benim elimde bir bilgi yok, İnce’ye de sormadım. Ama İnce söylüyorsa doğrudur” dedi.

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AKP’NİN GÜLEN’LE FOTOĞRAFI OLAN 5 VEKİL ADAYI

AKP’nin milletvekili listesiyle ilgili de sert eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, “FETÖ ile fotoğraf çektiren 5 kişiyi yeniden aday yaptılar. Bunu CHP yapsaydı kıyamet kopmuştu. Şimdi bu kişiler gidip fotoğraf çektiriyor geliyor sen de bunları aday gösterip sonra da Muharrem İnce’ye laf atıyorsun. Sevsinler seni” ifadelerini kullandı.

KÜRT SORUNU

Programda Kürt sorunuyla ilgili de Kılıçdaroğlu, “Bu sorunun çözüm yeri Meclis’tir. Devlet gidip bir terör örgütüyle masaya oturmaz. Bunun tek çözüm yeri Meclis’tir. Biz bir komisyon oluşturacağız ve içerisinde her partinin temsilcisi olacak. Beraber fikir birliği yapacağız ve bu sorunu çözeceğiz. Biz bu sorunu çözmekte kararlıyız” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerliğin gündemlerinde olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, öğrenciler için bir öneride bulundu ve “Üniversite öğrencisi yaz tatilinde askerlik yapacak” dedi.