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Son Dakika… CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulundu 

Adapazarı'da, 3 gündür haber alınamayan CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

android-time 17:40 10 Eylül 2018
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Son Dakika… CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulundu 
Adapazarı'da, 3 gündür haber alınamayan CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Durmuşoğlu’dan geçen cuma gününden beri haber alamayan partililer, durumu polise bildirdi. Yenigün Mahallesi Engin Sokak’taki evine çilingirin kapıyı açmasıyla giren polisler, Durmuşoğlu’nun cansız bedenini buldu. Durmuşoğlu’nun cesedi, olay yeri inceleme polisleri ile cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otopsi merkezine kaldırıldı. Orhan Durmuşoğlu’nun yaşadığı rahatsızlık nedeniyle öldüğü tahmin edilirken, soruşturma başlatıldı.

CHP İl Başkanı Erdoğan Isır, “Yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcımızdı. En son çarşamba akşamı toplantıdaydı. Cuma günü arkadaşlarıyla berabermiş. Cumartesi ve pazar günleri haber alamayınca bu sabah da aradık açmadı. Birkaç arkadaşımızla buraya geldik, polisler de buradaydı. Vefat ettiğini öğrendik. Hepimiz çok üzgünüz, başımız sağ olsun” dedi.

DHA

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