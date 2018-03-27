Son dakika… CHP’li belediyeci çatışmanın ortasında kaldı! Bacağından yaralandı…

CHP Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi ve İBB Grup Başkan Vekili Coşkun Tanış, bir kafede arkadaşları ile oturduğu esnada açılan ateş sonucu bacağından vurularak yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırının Tanış'a yönelik mi olduğu yoksa tesadüfen mi vurulduğu ise gizemini koruyor.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay dün akşam saatlerinde yaşandı. BAŞKANVEKİLİ ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI! Edinilen bilgiye göre; CHP Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi ve İBB Grup Başkan Vekili Coşkun Tanış, bir kafede arkadaşları ile sohbet ettiği esnada silah sesleri duyuldu. BACAĞINDAN YARALANDI Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu Coşkun Tanış bacağından yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Coşkun Tanış arkadaşları tarafından hastaneye götürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. POLİS ARAŞTIRIYOR Kaldırıldığı hastanede tedavi altına Tanış’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemelerini sürdüren polis ekiplerinin çalışmaları çok yönlü sürüyor.