Son dakika… CHP’li belediyeci çatışmanın ortasında kaldı! Bacağından yaralandı…

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay dün akşam saatlerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; CHP Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi ve İBB Grup Başkan Vekili Coşkun Tanış, bir kafede arkadaşları ile sohbet ettiği esnada silah sesleri duyuldu.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu Coşkun Tanış bacağından yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Coşkun Tanış arkadaşları tarafından hastaneye götürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaldırıldığı hastanede tedavi altına Tanış’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemelerini sürdüren polis ekiplerinin çalışmaları çok yönlü sürüyor.