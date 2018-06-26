Son Dakika… CHP’li Erol: Oturma eylemi başlatacağım

CHP’de başlayan ‘istifa’ tartışması sürüyor… Gürsel Erol, sosyal medya üzerinden CHP yönetimini eleştirdi. Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağını belirten Erol, şu paylaşımlarda bulundu;
“1.)Gelecek hedefi olmayan yalnızca iktidara karşı mücadele ve direniş hikâyesi anlatan bir yönetim anlayışını tanımıyorum.
CHP'nin söylemi yalnızca mücadele ve direniş üzerine olmamalı; iktidar ve ülkeyi yönetme iddiası ve iradesi üzerine olmalıdır.
2.)Ülke yönetimini hedeflemeyen, genel merkezi yönetmekle yetinenlere meydan okuyorum.
Yarın saat 11:00'de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağım.
Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'sine sahip çıkmalıyız.
Eyleme tüm CHP örgütlerini, üyelerini ve gönül verenleri davet ediyorum”