Son Dakika… CHP’li Erol: Oturma eylemi başlatacağım

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, sosyal medya üzerinden CHP yönetimini eleştirip oturma eylemi başlatacağını belirterek, "Ülke yönetimini hedeflemeyen, genel merkezi yönetmekle yetinenlere meydan okuyorum. Yarın saat 11:00’de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağım" diye paylaşımda bulundu.

CHP’de başlayan ‘istifa’ tartışması sürüyor… Gürsel Erol, sosyal medya üzerinden CHP yönetimini eleştirdi. Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağını belirten Erol, şu paylaşımlarda bulundu; “1.)Gelecek hedefi olmayan yalnızca iktidara karşı mücadele ve direniş hikâyesi anlatan bir yönetim anlayışını tanımıyorum.

CHP'nin söylemi yalnızca mücadele ve direniş üzerine olmamalı; iktidar ve ülkeyi yönetme iddiası ve iradesi üzerine olmalıdır.

2.)Ülke yönetimini hedeflemeyen, genel merkezi yönetmekle yetinenlere meydan okuyorum.

Yarın saat 11:00'de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağım.

Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'sine sahip çıkmalıyız.

Eyleme tüm CHP örgütlerini, üyelerini ve gönül verenleri davet ediyorum” İLGİLİ HABER CHP'li vekil Erol'dan, Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı