Son Dakika.. CNN Türk’ten ve Hürriyet’ten ‘İsmail Saymaz’ kararı

CNNTürk'te bir ayrılık daha!.. Gazeteci İsmail Saymaz'ın, CNN Türk'teki Gece Görüşü programındaki işine son verildi. Gazeteci Saymaz artık CNN TÜRK ekranlarında olmayacak. Ayrıca Saymaz'ın Hürriyet Web'de yayımlanan ve gündemi değerlendirdiği "Bunu Ben De Söylerim" videolarına da son verildi.

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na geçmesinin ardından, tasfiyeler devam ediyor…

CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programının yorumcuları İsmail Saymaz ve Nevzat Çiçek’in işine son verildi. Hürriyet gazetesinde özel haberlerini yapmaya devam edecek olan Saymaz’ın Hürriyet Web’de yayımlanan ve gündemi değerlendirdiği “Bunu Ben De Söylerim” videolarına da son verildi.

Bu kararların, gazeteci İsmail Saymaz’ın muhalif duruşu nedeniyle alındığı öğrenildi.

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KIYIM DEVAM EDİYOR

Doğan Medya Grubu’nun Demirören’e satılmasının ardından CNN Türk ve Kanal D’de bir çok gazetecinin işine son verilmişti. Geçtiğimiz günlerde CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevden alınmıştı.