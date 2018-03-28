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Son Dakika… Çorum’da otobüs kazası! İki ölü, 26 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 2 kişi ölürken, 26 kişi de yaralandı.

android-time 03:38 28 Mart 2018
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Son Dakika… Çorum’da otobüs kazası! İki ölü, 26 yaralı
Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 2 kişi ölürken, 26 kişi de yaralandı.

Kaza Osmancık ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Samsun-İstanbul Karayolu Danişment köyü Pınarlıtaş mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Trabzon´dan İstanbul´a giden 61 S1991 plakalı yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle virajı alamayarak yoldan çıktı. Ardından yol kenarında bulunan leblebi satışı yapılan tesisin çevre duvarına çarpıp durdu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma, 112 sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelerek bilgi alan Osmancık İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, kazada 2 kişinin öldüğünü, 26 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralılar ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA

Son güncelleme: android-time 03:4228.03.2018
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