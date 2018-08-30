SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Resepsiyonu’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen resepsiyonda açıklamalarda bulundu. Erdoğan kredi derecelendirme kuruluşları için, "Malum kredi derecelendirme kuruluşlarının o sanal verdikleri notlarla bize provokatif dereceler ilan etmelerine rağmen biz kendi yolunda kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye'de yaşıyoruz" dedi ve 34 yıllık PKK terörünün bitirilmesi için adımların atıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen resepsiyonda konuştu. Erdoğan, “Biz zaferlerini masa başında değil er meydanında kazanmakla maruf bir milletiz. Bunun için de bugün her fırsatta sahada var olmamız, sahada güçlü olmamız, sahada başarmamız gerektiğini söylüyoruz. Suriye sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu da işte bu şekilde yıktık. Suriye’de Münbiç’i Amerikalılarla görüşerek, teröristlerden arındırmanın yollarını arıyoruz. İdlip’de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

“34 YILLIK TEZGAHI BOZMA YOLUNDA…”



Erdoğan, “Irak’ta sınırımızın Kandil istikametini güvenli hale getirmeye başlayarak, 34 yıllık bir başka tezgahı daha bozma yolunda adımlar atıyoruz. Bundan çeyrek asır önce, Türkiye’yi 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla ekonomik olarak çok derin krizlere sokabiliyorlardı. Bugün bu rakamın 10-20 katı büyüklüğünde operasyonlara maruz kalıyor, yine de beklendiği gibi ekonomik çöküş yaşamıyoruz ve Allah’ın izniyle de yaşamayacağız” ifadelerini kaydetti.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA SESLENDİ

Kredi derecelendirme kuruluşlarına seslenen Erdoğan, “Eskiden siyasi ve diplomatik olarak kolayca köşeye sıkıştırılabilen, Avrupa’da, Amerika’da rüzgar esse nezle olan bir Türkiye vardı. Bugün neredeyse her gün aleyhinde açıklamalar yapılmasına rağmen, malum kredi derecelendirme kuruluşlarının o sanal verdikleri notlarla bize provokatif dereceler ilan etmelerine rağmen biz kendi yolunda kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye’de yaşıyoruz. Türkiye’yi parmaklarının ucunda oynattıkları devletçiklerle karıştıranlara bu ülkenin binlerce yıllık tarihini hatırlatmak zorunda kalıyoruz” şeklinde konuştu. AA