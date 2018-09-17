Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İdlib'deki süreç böyle sürerse ağır sonuçları olur" dedi. Katar Emiri'nin hediyesi olan VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçağa değinen Erdoğan, “O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinindir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne verilecek böyle bir uçak CHP’yi niye rahatsız ediyor?” şeklinde konuştu.

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