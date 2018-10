Son Dakika… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan flaş Kaşıkçı açıklaması: Sessiz kalmamız mümkün değil

Macaristan'daki temaslarının ardından ülkeye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında konuştu. Olayın sıradan bir vaka olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kamera sistemlerinin olmaması mümkün müdür? Bizim ülkemizde cereyan etmiş bir hadiseyle ilgili olarak sessiz kalmamız mümkün değil. Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda endişeliyiz' dedi. Erdoğan ayrıca Rahip Brunson ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ilgili gündeme dair değerlendirmelerde de bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü, kendisine eşlik eden gazetecilere uçakta önemli açıklamalarda bulundu. İşte o değerlendirmelerden

‘SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL’

Suudi Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı olayı hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Olayı tüm boyutlarıyla araştırıyoruz. Bizim ülkemizde cereyan etmiş bir hadise. Böyle bir hadiseyle ilgili olarak sessiz kalmamız mümkün değil. Çünkü sıradan bir olay değil. Kaşıkçı güçlü bir ailenin evladı. Uluslararası bir köşe yazarı özelliği var ve bir Türk kızıyla evlenme arifesinde böyle bir şey yaşıyor. Nikâh muameleleriyle ilgili başkonsolosluğa müracaatında yaşanıyor bu olay. Ben daha ilk gün olay duyulur duyulmaz, arkadaşlara talimatı verdim. Gerek Adalet Bakanlığımızla, Dışişleri Bakanlığımızla bu işin malum bir Viyana Sözleşmesi boyutu var, hemen olayla ilgilenmeye başladık. Emniyet, istihbarat, her boyutuyla bu işi ele aldık. Anbe an sürekli bunun takibi yapıldı. Türkiye'ye girişler, çıkışlar dahil gereken her şey mercek altına alındı. Netice itibarıyla İstanbul'daki olay, tüm boyutlarıyla soruşturuluyor. Devletimizin ilgili birimleri, birbiriyle istişare halinde, yapılması gereken her şeyi yapacaktır.” dedi.

İNÖNÜ FOTOĞRAFI TARTIŞMASI

AKP Kızılcahamam kampının kapanışında İsmet İnönü’nün ABD bayrağı ile olan fotoğrafını göstererek CHP’yi eleştirdiği konuşmalarına da atıfta bulunan Erdoğan, ‘O toplantıda İnönü ile ilgili gösterdiğim fotoğrafa CHP'liler itiraz etmişler. Tek bayrak değil de çift bayraklıymış. Ben tek bayrak demedim ki zaten. Gösterdiğim fotoğrafta, zaten tek mi çift mi belli. İki tane çubuk orada gözüküyor. Bir tanesi Amerikan bayrağı. Bu da ortada. Şimdi çıkarmışlar tersinden gösteriyorlar ama yine de gizleyememişler. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor.” ifadelerini kullandı.

İŞ BANKASI HİSSELERİ

İş Bankası'ndaki CHP hisselerine de değinen Erdoğan, “Mesele İş Bankası değil. Mesele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetidir. Kılıçdaroğlu, ‘Oradan bizim kasamıza giren para yok ki' diyor. Ben ‘Senin kasana para giriyor' demiyorum ki. Mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu'na ve Türk Tarih Kurumu'na belirli bir temettü geliri aktarılıyor. Ama orada yönetim kuruluna CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Şayet inisiyatifleri yoksa o dört kişiyi çeksinler o zaman. Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti neyse bu vasiyetin Hazine'ye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP'nin hakkı hiç değildir. MHP'li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim.” dedi.

“MÜNBİÇ MUTABAKATI’NDE GECİKME VAR”

Münbiç konusunda bir gecikmenin olduğunu kabul eden Erdoğan “Ortak eğitim başlıyor. YPG sonrasında Münbiç'i yönetecek kişilerin seçimiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir gecikme var ama tamamen ölmüş değil. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Savunma Bakanı Mattis de somut adımlar atacaklarını söylüyorlar.” diye konuştu.

RAHİP BRUNSON KONUSU

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Erdoğan, “Bu nedenle, ben yargıya müdahale edecek konumda değilim. Ben, demokratik bir Cumhuriyet, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıyım. Dolayısıyla yargı ne karar verirse, o karara uymak zorundayım. O işin muhatabı olanlar da yargı kararına uymak zorundadırlar.” dedi.