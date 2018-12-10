Son dakika… Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahipleri belli oldu

2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin, tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli'ye, sinema alanında Türker İnanoğlu'na, müzik alanında Erol Sayan'a, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar'a, vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy'a verilmesi uygun görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirildi. Toplantıda Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Murat Bardakçı, Mehmet Özçay, İskender Pala, Havva Hümeyra Şahin, Ümit Meriç, Rasim Özdenören, Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Soydan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nda, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin verileceği isimler de belli oldu.

BU YILKİ VEFA ÖDÜLÜ MEHMET AKİF ERSOY’A

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu yılki vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy’a verilmesini kararlaştırdı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreni, 19 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. AA