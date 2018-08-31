Son dakika… Danıştay saldırısında 12 yıl sonra karar

Danıştay saldırısı davasında yargılanan ve saldırıyı gerçekleştiren Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezası verildi. Davanın diğer sanıkları Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu ise, 39 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara’da 17 Mayıs 2006’da avukat Alparslan Arslan tarafından gerçekleştirilen Danıştay saldırısı ile ilgili 12 yıl sonra karar verildi. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, saldırıyı gerçekleştiren sanık Alparslan Arslan’a ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl ceza verildi. Davanın diğer sanıkları Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu ise, 39 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

17 Mayıs 2006’da Ankara'da Danıştay, avukat Alparslan Arslan tarafından basılmış, İkinci Daire Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin öldürülmüş ve dört üye ağır yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında dava açtı. Dava, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 13 Şubat 2008'de ilk kararını verdi. Arslan, Birden'i tasarlayarak öldürmek ve anayasayı ihlal suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Arslan'a yardım eden diğer sanıklar da değişen oranlarda hapis cezalarına mahkum edildi. Bu kapsamda Arslan'ın öldürme eylemine iştirak eden Osman Yıldırım da 39 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti tarafından, İstanbul'da görülen Ergenekon davasıyla Danıştay cinayeti arasında bağlantı olabileceği iddiasıyla bozulmuş ve dosya Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Danıştay cinayetinden mahkumiyet alan Osman Yıldırım, Ergenekon tertibinde “gizli tanık” olmuş ve Yıldırım, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla, Danıştay cinayetinde Arslan'ın öldürme eylemine iştirak, anayasayı ihlal ve Cumhuriyet gazetesine bomba atılması eylemlerinden beraat ettirilirken, sadece örgüt üyesi olmak suçundan cezalandırılmıştı.

Ergenekon davasının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise Yıldırım'la birlikte Danıştay cinayeti davasının sanıkları arasında yer alan Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'ın beraat kararlarını da bozmuştu.

Yargıtay kararıyla Ergenekon'dan ayrılan Danıştay saldırısına ilişkin dava, katliamdan tam 10 yıl sonra, 2016 yılında ilk kararın verildiği suç yeri olan Ankara'da görülmeye başlandı

Bozma kararında, Ergenekon davasıyla Danıştay cinayeti arasında hukuki ve fiili bir bağlantının hukuki varlığının tespit edilemediği, dolayısıyla dosyanın ana dava dosyasından ayrı görülmesi gerektiğine işaret edilmişti.

Danıştay cinayeti davasında daha önceki duruşmada savcı mütalaasını açıklamıştı. Savcı Fatih Karataş, sanık Alparslan Arslan’ın Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’i öldürmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını, bunun yanı sıra Arslan’ın dört kişiyi öldürmeye teşebbüsten de toplam 80 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Davada yargılanan diğer sanıklar için istenen cezalar ise şöyleydi: “Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır’a ‘Kasten adam öldürmeye yardım' suçundan 20’şer yıl, ‘dört kişinin öldürülmesine teşebbüse yardım' suçundan ise 32’şer yıl olmak üzere toplam 52’şer yıl hapis cezası verilmesi istendi. Ayrıca tutuksuz yargılanan sanıklar Yıldırım, Timuroğlu ve Sağır’ın kaçmaması için son celseye kadar ev hapsinde tutulması kararlaştırıldı.” Mahkeme heyeti sanık ve müştekilerden son sözlerini almak için davayı 31 Ağustos’a ertelemişti.