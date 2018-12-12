Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Demirtaş’ın talebine ret kararı

Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık etme iddiasından yargılanan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın reddi hakim talebi reddedildi.

android-time 18:02
Haberler Gündem
Son dakika… Demirtaş’ın talebine ret kararı
Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık etme iddiasından yargılanan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın reddi hakim talebi reddedildi.

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın reddi hakim talebini reddetti. Mahkeme gerekçe olarak “Davayı uzatmaya yönelik girişim” açıklamasında bulundu.

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Yerleşkesi’nde görülen duruşmanın öğleden sonraki celsesinde, Selahattin Demirtaş’ın avukatları söz aldı. Avukatlar, mahkemenin bu aşamada tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürerek Demirtaş’ın reddi hakim talebinin yerine getirilmesini istedi. Demirtaş ve avukatların talebi üzerine görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, duruşmayı uzatmaya yönelik bir istek olduğu gerekçesiyle talebinin kabul edilmemesi yönünde görüş bildirdi.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirtaş’ın, reddi hakim talebini reddetti. Mahkeme Başkanı Murat İlhan, sanığın karara yönelik itirazı Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapabileceğini bildirdi. Duruşmanın yarın devam edeceği belirtildi. AJANSLAR

İLGİLİ HABERSelahattin Demirtaş, reddi hakim talebinde bulunduSelahattin Demirtaş, reddi hakim talebinde bulundu

 

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 19:2612.12.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar