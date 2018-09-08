Son dakika… Devlet Bahçeli’den Esad ve Putin’e sert sözler

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bir defa Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalıdır. Buna yönelik siyasi kararı da Suriye halkı vermelidir. Bu ülkenin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı ve riayet ise esas olmalıdır. Esad ile Putin İdlib’e bomba yağdırmaktan, ateşkes arayışlarını sabote etmekten vazgeçmelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye ve Rusya’nın İdlib’e yönelik hava harekatını eleştirdi. Sosyal Paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Esad ile Putin İdlib'e bomba yağdırmaktan, ateşkes arayışlarını sabote etmekten vazgeçmelidir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin açıklamalarının satır başları şöyle:

“İdlib bahanesiyle sahne alan küresel ve bölgesel güç mücadeleleri giderek şiddetlenirken, yönetilebilir istikrarsızlık ve dehşet verici kaos sarmalı tesir alanını genişletiyor. Suriye'de akan kan durmuyor, masumların canı üzerinden yapılan pazarlıklar bitmiyor.

Dünkü Tahran Zirvesi elbette anlamlı ve değerlidir. Suriye'de demokratik ve siyasi geçiş sürecinin behemehâl teminiyle ateşkes rejiminin tesisi kaçınılmaz ve beka düzeyinde bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanmasında muhatap bütün ülkeler tarih ve insanlık önünde sorumludur.

Bir defa Suriye'nin geleceğinde Esad yer almamalıdır. Buna yönelik siyasi kararı da Suriye halkı vermelidir. Bu ülkenin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı ve riayet ise esas olmalıdır. Esad ile Putin İdlib'e bomba yağdırmaktan, ateşkes arayışlarını sabote etmekten vazgeçmelidir.

İdlib'teki gelişmeler Türkiye'nin milli güvenliğini, Söğüt emanetini olumsuz düzeyde etkileyecektir. Bu itibarla yeni ve yoğun bir göç dalgasına asla müsaade edilmemeli, nüfus istiklalimizi daha fazla zora ve sıkıntıya sokacak adım ve kararlardan ihtiraz edilmelidir.”