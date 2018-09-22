Son dakika… Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan dolar açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD yönetimi doları bir saldırı aracı olarak kullandığı için diğer ülkeler aralarındaki ticarette yerel paraları kullanmak istiyor. Hiçbir ülkenin para birimine karşı değiliz ancak para birimleri, diğer ülke ekonomilerine saldırı aracı olarak kullanılmamalıdır" dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Türkiye’den Venezuela’ya 19 yıl aradan sonra dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile başkent Caracas’taki Sarı Saray’da bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmeler ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Arreaza ve Çavuşoğlu’nun katılımlarıyla basın toplantısı düzenlendi.

“HİÇBİR ÜLKENİN PARA BİRİMİNE KARŞI DEĞİLİZ AMA…”

Konuşmasında ABD yönetiminin doları bir saldırı aracı olarak kullandığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz. ABD yönetimi doları bir saldırı aracı olarak kullandığı için diğer ülkeler aralarındaki ticarette yerel paraları kullanmak istiyor. Hiçbir ülkenin para birimine karşı değiliz ancak para birimleri, diğer ülke ekonomilerine saldırı aracı olarak kullanılmamalıdır. Türkiye de kısa zaman önce hedef oldu ancak çok güçlü durdu ve ekonomiyi daha istikrarlı kılmak için gerekli tüm ekonomik tedbirleri aldı” dedi.

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“DEVLET BAŞKANLARIMIZ ARTIK KARDEŞ”

Çavuşoğlu’nun ziyaretine büyük önem verdiklerini dile getiren Arreaza, “Bizim devlet başkanlarımız artık kardeş oldu. Biz kardeşiz. Türkiye ve Venezuela arasında artık kardeşlik var. Türkiye ekonomik kuşatma olduğu zaman Venezuela’ya destek verdi, bize dostluk ve kardeşlik elini uzattı” ifadelerini kullandı.

Bakan Arreaza, iki ülkenin resmi yetkilileri tarafından yoğun çalışmalarla bazı anlaşmaları hazırladıklarını aktardı.

Ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Arreaza, turizm, balıkçılık ve tarım gibi önemli alanlarda anlaşmalar imzalandığını duyurdu.

Arreaza ayrıca, bu üç alanın, kendileri için önemli olan Bolivarcı ekonomik ajandanın 15 ilkesi arasında olduğuna dikkati çekti.

“VENEZUELA ERDOĞAN’I BEKLİYOR”

Ülkesinin ve Türkiye’nin bütün uluslararası platformlarda birbirini desteklediğine değinen Arreaza, “Uluslararası ilişkilerde ve politikada aynı davaları paylaşıyoruz.” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda, Çavuşoğlu’na “kardeşim” diye seslenen Arreaza, bu ziyaretin sadece girizgah olduğunu ve Venezuelalıların, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye yapacağı ziyareti beklediğini ifade etti.

ÇAVUŞOĞLU, MADURO İLE GÖRÜŞECEK

Bu arada, basın toplantısının ardından Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’le de görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Caracas’ta son olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından Miraflores’te (Devlet Başkanlığı Sarayı) kabul edilecek.

Öte yandan, Venezuela Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından da Çavuşoğlu’nun ziyaretine ilişkin paylaşımlarda bulunuldu.

Uluslararası Simon Bolivar Havalimanı’ndaki karşılamadan fotoğrafların konulduğu paylaşımda Çavuşoğlu’nun, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Venezuela halkına selamlarını getirdik.” ifadesine yer verildi. AA