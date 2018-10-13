Son dakika… Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Kaşıkçı açıklaması

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ve dün serbest bırakılan ABD'li papaz Brunson ile ilgili konuştu. Çavuşoğlu, "Suudların teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da resmi ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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“İŞ BİRLİĞİ YAPMASI GEREKİYOR”

Çavuşoğlu, ” Suudların teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var. Başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesi konusunda, Suudi Arabistan’ın iş birliği yapması gerekiyor” dedi.

“ABD UMARIM ANLAMIŞTIR”

ABD’li Rahip Brunson davasına ilişkin soruya Çavuşoğlu, “ABD’nin konuya yaklaşımı bizim kabul edemeyeceğimiz bir boyuttaydı. Tehdit dilinin kullanılması hatta iki bakanımızla ilgili kararın alınması. Biz hep ‘bu tür tehditlerle bu iş çözülmez bu işi yargı çözer’ dedik. Mahkemede sonuçta suçlu buldu. ABD umarım anlamıştır öyle baskı ile vs diğer yöntemlerle Türkiye’den bir netice alınmaz. Bağımsız yargıya bırakacaklar. Yargı ne karar verirse hepimizin uyması gerekiyor olayın özeti bu” diye yanıt verdi.