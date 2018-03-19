Son dakika… Diyarbakır ve Bitlis’ten acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Hani ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda biri asker olmak üzere 2 kişi şehit oldu. Öte yandan Bitlis’te teröristler tarafından odun toplayan köylülere yönelik düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır ve Bitlis’ten son dakika acı haber geldi. Edinilen bilgiye göre, teröristler tarafından Hani ilçesine bağlı Topçular Jandarma Karakol Komutanlığı’na gitmekte olan sivil bir araca ateş açıldı. Hain saldırıda araç içinde bulunan 1 uzman çavuş ile 1 sivil şehit oldu. Saldırı sonrasında kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

BİTLİS’TE TERÖRİSTLER ODUN TOPLAYAN KÖYLÜLERE SALDIRDI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kayalıbağ köyü kırsalında saat 13.45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 vatandaşa yönelik saldırının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Henüz tespit edilemeyen bir bölgeden bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

İHA