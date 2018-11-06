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Son Dakika… E-5 Karayolu’nda terör estiren maganda tutuklandı

E-5 Karayolu’nda seyir halinde kuru sıkı silahla havaya ateş açan ve birçok noktada makas atarak terör estiren maganda, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

android-time 17:51 6 Kasım 2018
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E-5 Karayolu’nda seyir halinde kuru sıkı silahla havaya ateş açan ve birçok noktada makas atarak terör estiren maganda, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E-5 Karayolu Zeytinburnu mevki’inde bir maganda, trafikte seyir halindeyken kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açmıştı. Aynı maganda karayolunun birçok noktasında trafikteki araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği magandayı yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medyada yapılan çalışmaların ardından plakası tespit edilen maganda kısa sürede yakalandı.

E-5 KARAYOLU'NDA SEYİR HALİNDE KURU SIKI SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇAN VE BİRÇOK NOKTADA MAKAS ATARAK TERÖR ESTİREN MAGANDA, SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE ÇIKARTILDIĞI MAHKEMECE "TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK" SUÇUNDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ. FOTO:İHA

E-5 KARAYOLU’NDA SEYİR HALİNDE KURU SIKI SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇAN VE BİRÇOK NOKTADA MAKAS ATARAK TERÖR ESTİREN MAGANDA, SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE ÇIKARTILDIĞI MAHKEMECE “TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK” SUÇUNDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ. FOTO:İHA

Bin 2 lira para cezası kesildi

Şubeye götürülen 28 yaşındaki Gürkan K. magandaya burada “trafiği tehlikeye sokmak ve birden fazla şerit değiştirmek” suçundan bin 2 lira idari para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından maganda adli işlemleri yapılmak üzere Güngören Şehit Osman Kahraman Polis Merkezine teslim edildi. Gürkan K.'ya burada kabahatler kanunundan bin 42 lira idare para cezası kesildi.

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Tutuklanarak cezaevine gönderildi

İşlemlerinin ardından ise “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak” ve “Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma” suçundan Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şahıs tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

İHA

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Son güncelleme: android-time 18:0406.11.2018
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