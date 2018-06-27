Son dakika… Ebu Hanzala kod adlı IŞİD üyesi için karar verildi

Sakarya'da, terör örgütü IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Ayrıca duruşmada üç tutuksuz sanık ve avukatları ile yakınları hazır bulundu.

Bir sanığın avukatının mazeretinin reddine karar verilmesinin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdikleri esas hakkındaki mütalaayı tekrar ettiklerini belirtti.

Halis Bayancuk, esas hakkındaki savunmasında, daha önceki duruşmalarda yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Mütalaada somut delil bulunmadığını savunan Bayancuk, “Emniyet ve istihbarat raporlarına göre cezalandırmam talep ediliyor. Olmayan bir şeyin olmadığını ispatlamaya çalışıyoruz, Sakarya’da örgütsel faaliyet yapıldığı iddia edilen yerde ‘sadece yemek yedik’ diyoruz ama kolluk ve savcılık ‘toplantı gerçekleştirildi’ diyor. ‘Demokrasi şirktir, demokrasiden uzak durun, insanları ateşe götürür’ demeye devam edeceğim.” şeklinde konuştu.

Bayancuk, hiçbir konuşmasında IŞİD’in propagandasını yapmadığını savunarak, tahliyesini ve beratını talep etti.

Tutuklu sanık Mustafa Yağbasa da daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini dile getirerek, “Kur’an-ı Kerim ve sünneti örnek alıyorum. Bunun dışındaki hiçbir ideolojiyi kabul etmiyorum. Ehli sünnet çerçevesinde yaşamaya çalışan birisiyim. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

Tutuksuz sanık A.Ö. de daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, “Avukatımın yapmış olduğu ve yapacağı savunmaları kabul ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Söz alan sanık avukatları da esas hakkındaki savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini dile getirerek, müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar, savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, “Anayasa’yı ihlal” suçuyla yargılanan, aralarında Halis Bayancuk’un da bulunduğu 7 sanığın, şartlar oluşmadığından ve yeterli delil elde edilemediğinden bu suçtan beraatına hükmetti.

Halis Bayancuk hakkında, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, sanığa “örgüt propagandası” suçundan ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Heyet, örgüt propagandası suçundan verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Sanık İsmail Helvacıoğlu’na “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, aynı suçtan Akman Öztürk, Enes Yılmaz, Ertuğrul Avcı, Faruk Karaaslan, Kadir Adamey, Mehmet Murat Usta, Muhammet Küçük, Mustafa Yağbasa ve Veli Avcı’yı 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı.

Bayancuk’un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, İsmail Helvacıoğlu, Mustafa Yağbasa, Veli Avcı ve Enes Yılmaz’ın yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesini karara bağladı.

İDDİANAMEDEN

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Bayancuk’un, Sakarya’da gerçekleştirilen örgütsel toplantılara katıldığı kaydedilerek, sanığın, terör örgütü Hizbullah’ın altyapısında yetiştikten sonra Mısır’da eğitim aldığı, akabinde Türkiye’ye dönerek kendisine bağlı gruplar oluşturduğu belirtiliyor.

Bayancuk’un, selefi/tekfirci görüşler doğrultusunda hareket ettiği, bir dönem IŞİD’ı öven söylemlerde bulunarak örgüte katılımları teşvik ettiği, selefi/tekfirci görüşü yaymak amacıyla İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Diyarbakır ve Van dahil pek çok ilde faaliyet gösterdiği ileri sürülüyor.

İddianamede, “Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayancuk’un “Anayasa’yı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbetle, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya ve “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Altı sanık hakkında “Anayasa’yı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15’er yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, dört sanığın “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. AA