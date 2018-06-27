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SON DEPREMLER: Ege Denizi’nde deprem İzmir sallandı!

Sabaha karşı saatlerde meydana gelen deprem bazı vatandaşları uykusundan uyandırdı. Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem İzmir ve çevresinde hafif şekilde hissedildi. Verilere göre depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü.

android-time 05:12 27 Haziran 2018
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SON DEPREMLER: Ege Denizi’nde deprem İzmir sallandı!
Sabaha karşı saatlerde meydana gelen deprem bazı vatandaşları uykusundan uyandırdı. Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem İzmir ve çevresinde hafif şekilde hissedildi. Verilere göre depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre deprem, saat 04.00 sıralarında İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldi.

deprem-afad

4,2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

Kısa süreli sarsıntı, en yakın yerleşim yerlerinden de hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Son güncelleme: android-time 07:3227.06.2018
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