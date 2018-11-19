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Son dakika: Ege Denizi’nde mahsur kalan göçmenleri kurtarmak için operasyon

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 40 göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı. İlk aşamada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi kurtarıldı.

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Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 40 göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı. İlk aşamada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi kurtarıldı.

Sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir göçmen, adada 40 kişiyle grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

AA

AA

Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege’de, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurta Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.

AA

AA

İlk etapta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi kurtarıldı. Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

AA

AA

AA

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Son güncelleme: android-time 09:1819.11.2018
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