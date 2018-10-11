Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika… Eminönü’nde iş hanında yangın

Fatih'te çanta satışının yapıldığı bir iş hanında çıkan yangın korkuya yol çatı.  Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

android-time 20:57 11 Ekim 2018
Haberler Gündem
Fatih'te çanta satışının yapıldığı bir iş hanında çıkan yangın korkuya yol çatı.  Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eminönü Mercan Mahallesi Mangalcı Sokak üzerinde bulunan bir iş hanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çanta satışının yapıldığı iş hanının çatısında dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.

fatih-dha51_6360439

VATANDAŞLAR PANİKLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İLGİLİ HABERÜsküdar'da yangın faciası! Bir kişi öldüÜsküdar'da yangın faciası! Bir kişi öldü

Fatih ve Eminönü itfaiye gruplarından ekipler, iş hanının çatısından yükselen alevleri söndürmeye çalışırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

fatih-dha41_6360440

Çevrede bulunanların panikle sokağa döküldüğü yangında sağlık ekipleri de tedbir olarak olay yerinde hazır bekledi.

fatih-dha31_6360441

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

fatih-dha1_6360445

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında iş hanında hasara yol açtı. DHA

fatih-dha1_6360445

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 22:0411.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar