Son dakika… Erdoğan başkanlığındaki zirve sona erdi

Tarabya'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki değerlendirme toplantısı sona erdi. Toplantı 6 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’de 12.15’te başlayan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katıldı. 6 saat süren toplantıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma gününe kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürmesi bekleniyor. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK ve MKYK toplantıları Ankara’da yapılacak.