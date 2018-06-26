Son dakika… Erdoğan başkanlığındaki zirve sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’de 12.15’te başlayan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katıldı. 6 saat süren toplantıyla ilgili açıklama yapılmadı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma gününe kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürmesi bekleniyor. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK ve MKYK toplantıları Ankara’da yapılacak.