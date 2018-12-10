Son dakika… Erdoğan, MİT Başkanı Fidan’la görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la bir araya geldi.

ABD senatosuna verdiği Cemal Kaşıkçı cinayeti brifingiyle gündeme gelen MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Çankaya Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

“HABERDAR DEĞİLİM”

Geçtiğimiz cuma günü basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Fidan’ın ABD ziyaretiyle ilgili, “Latin Amerika seyahatlerinden sonra MİT başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı. Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını son olarak ondan haberdar değilim. Ama Kanada seyahatinden haberdarım.” diyerek cevap vermişti.