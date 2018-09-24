SON DAKİKA… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak için bulunduğu New York’ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

BM’DEN AÇIKLAMA

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres’in BM Genel Merkezi’ndeki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ”Genel Sekreter, Türkiye’nin 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapması ve BM ve Türkiye arasındaki mükemmel iş birliğine övgüde bulundu. Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’deki durumu görüştüler. Genel Sekreter, İdlib’de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturmak için 17 Eylül’de imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.” ifadeleri kullanıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitaben bir konuşma yapacak. Erdoğan, Genel Kurul toplantılarının açılışı sırasında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Perşembe günü Türk-Amerikan İş Konseyi TAİK tarafından düzenlenen Yatırım Konferansı’na katıldıktan sonra Almanya’ya gitmek üzere New York’tan ayrılacak. AA