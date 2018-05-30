Son Dakika… Erdoğan iftar programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MGK sonrası Beştepe'de devlet protokolüne verdiği iftar programında konuştu. Erdoğan, "Bakanlıkların sayısı, benzer iş yapan kurumların birleştirilmesi, personel statüsü gibi yenilikler seçimin ardından hayata geçirilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

“Yeni yönetim sistemimiz tüm unsurlarıyla 24 Haziran sonrası yürürlüğe girecek. Bakanlıkların sayısından benzer kurumların birleşmesi gibi pek çok konuda dersimize çalışıyoruz. Yeni yönetim sistemi ile ile düzeydeki güçler ayrılığına yaklaşacağımıza inanıyorum. Gelin Türkiye’yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye vaat ediyoruz. Hedefimiz ülkemizi önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütmektir. Devlet yönetmek bir ekip işidir. Hepimize büyük görevler düşüyor.”

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ERDOĞAN MECLİS VURGUSU YAPTI

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Meclisi kanun çıkarma konusunda tek merci haline getiriyoruz. Mecliste çoğunluğa sahip olmayan hükümetin kurulabilmesi, hadi kuruldu, çalışabilmesi mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği büyük dönüşümden, ülkemizin hedeflerine ulaşarak çıkması konusunda büyük bir imkandır.

“Gelin bu imkanı hep birlikte değerlendirelim istiyorum. Gelin Türkiye’yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Gelin çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir zemini hep birlikte kuralım. İşte bunun için biz 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye sözü veriyoruz.”

“Ülkemizin önünün kesilmek istendiği her dönemde harekete geçirilen o kur silahını, aldığımız ve alacağımız tedbirlerle etkisiz hale getirmekte kararlıyız”