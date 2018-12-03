Son Dakika… Erdoğan: Kaşıkçı cinayeti konusunda gerekirse uluslararası yargıyı ayağa kaldırırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için gittiği Arjantin'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, yerel seçim başta olmak üzere, cumhur ittifakı, Suriye'deki gelişmeler ve Kaşıkçı cinayeti konularında değerlendirmelerde bulundu. Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Suudi yetkililerden yeterli desteği alamadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Gerekirse uluslararası yargıyı ayağa kaldırırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arjantin'den Paraguay'a geçerken geziye eşlik eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“GEREKİRSE ULUSLARARASI YARGIYI AYAĞA KALDIRIRIZ”

Suudi üst yönetimine Kaşıkçı’nın cesedi nerede olduğunu ısrarla sorduklarını hatırlatan Erdoğan: “Bunu bir defa sizin 20 kişilik ekibiniz biliyor. Burada hiç sağa sola kıvırmayın. Dışişleri Bakanları açıklama yaptı. Ne dedi? Yerel işbirlikçi dedi. Bu işbirlikçi kim? Burada yerel işbirlikçi ile çalıştık diyorsanız, o zaman bunu açıklayacaksınız. Bunu da biliyorsunuz. Bilmiyoruz demeleri inandırıcı değil. Bir diğer konu da özellikle Kaşıkçı’nın cesedinden kurtulmak için bu ölüm mangasına yardım ettiği iddia edilen yerel işbirlikçi Türk mü yoksa başka birisi mi? Bizim emniyet Yalova’ya gitti geldi. Bu gerçek mi hakikaten? Şu anda bir netice alınamadığı söyleniyor ama belki de oradan bir şey çıkacak veya daha farklı yerlerden bir şey çıkacak. Bunun bilgisi bu 22 kişinin içinde. Zira başa geçirilen torba ve başa geçirildikten sonra Kaşıkçı’nın çektiği o andaki sıkıntıları vs. bunları zaten kendileri biliyor. Hepsine bunları dinlettik.

“İNSANLARI ENAYİ ZANNEDİYORLAR”

Hatırlayın, Kaşıkçı muameleleri bittikten sonra konsolosluktan ayrıldı demişlerdi ilk açıklamalarında. Bu adam sıradan bir adam değil ki, dışarıda nişanlısı bekliyor ve nişanlısını almadan ayrılıp gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kime ne anlatıyorsunuz? İnsanları enayi, ahmak zannediyorlar. Kamuoyunu kandıracaklarını zannettiler. Ne oldu? Aradan bir iki gün geçti farklı açıklamalar yapmaya başladılar.Bana heyetler gönderdi bu heyetlere bunları anlattık hepsi şok oldu. En sonunda bana bizzat kendisi telefonda ‘Peki ben başsavcımı gönderebilir miyim?’ dedi. ‘Gönder’ dedik. Başsavcı başsavcımızla görüştü ama o herhangi bir belge, bilgi getirmedi. Bizim başsavcımız kendilerine gerekli olan bilgi ve belgeleri verdi. O da buradan dönerken 5 sandık kuruyemişle döndü gitti. Bu tür olayları yaşadık.

Washington Post, köşe yazarını öldürmek amacıyla Suudi istihbaratının görevlilerine ‘Türkiye’ye gitme talimatını kim verdi?’ diye soruyor. Bu önemli bir soru. Bu hususta muhtemelen korkuyorlar, çekiniyorlar. Bu işlerle meşgul olanlar bunu gayet iyi biliyorlar. Biz kararlılığımızı, takipçiliğimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Gerekirse bu işi uluslararası yargıyı ayağa kaldırmak için Birleşmiş Milletler’i de devreye sokarak bu işin takipçisi olduğumuzu da özellikle gündeme getireceğiz.

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“MÜNBİÇ KONUSUNDA MUTABAKAT VAR”

Münbiç’i teröristlerden temizleme noktasında bir mutabakat olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Münbiç’i PYD-YPG’den temizleme noktasındaki kararlılığımızı devam ettireceğiz dedik. Trump bu işlerde daha dik duruyor. Takipçisi olacağız, inşallah Menbiç’i bunlardan kurtaracağız.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE İDLİB’DE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI, RUSYA İLE SIKINTIMIZ YOK”

Türkiye’nin güvenlik güçleri ve askeri ile İdlib’de üzerine düşeni şu ana kadar yerine getirdiğinin altını çizen Erdoğan, “Sadece HTŞ ilgili konularda bazı sıkıntılar var. Bundan dolayı onlar kendilerine göre bazı sıkıntılar öne sürdüler. İlgili birimlerimiz sürekli temas halindeler. İdlib’de ciddi manada bizim Rusya tarafı ile herhangi bir sıkıntımız yok.” dedi.

“GEZİ’NİN ARKASINDA KİMLER OLDUĞUNU AÇIKLADIM”

Gezi’nin arkasında kimler olduğunu dana önce açıkladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Dış ayağı Soros iç ayağı Kavala’dır, dedim. Kavala’ya para gönderenler belli. Şimdi vakfı kapatma kararı almışlar. Almanya’ya gidiyorum, Merkel ve Steinmeier olsun bana Kavala’yı soruyor. Kendilerine anlattım. Neden bu adamı bu kadar seviyorsunuz, hukukunuz nereden geliyor diye sordum.”

YEREL SEÇİM VE İTTİFAK

MHP ile Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlere yansıtma konusuna da değinen Erdoğan, “Bu konu ile ilgili olarak şu anda iki arkadaşımız çalışıyor. MHP’den ve bizden de bir arkadaşımız şu anda tüm teknik çalışmaları birlikte yürütüyorlar. Onlar çalışmaları bitirme aşamasında getirince, o zaman biz de sayın Genel Başkan ile bir araya gelip inşallah nihai kararı o şekilde vereceğiz…” dedi.