Son Dakika… Erdoğan: Masumların öldürülmesine seyirci kalamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran zirvesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız" dedi.

Erdoğan, bugün Tahran’da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-İran üçlü Zirvesi’ne ilişkin Twitter hesabından İngilizce, Rusça ve Arapça paylaşımda bulundu. “Bugün aziz kardeşim Sayın Ruhani’nin ev sahipliği ve değerli dostum Sayın Putin’in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’ne atfettiğimiz önem, Suriyeli kardeşlerimizin geleceğine yönelik hassasiyetimizden kaynaklanıyor.” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: İLGİLİ HABER Son dakika... İran'da Erdoğan ve Putin arasında İdlib atışması “Bugün gerçekleştirilen Tahran Zirvesi’nde Türkiye, Suriyeli sivillerin can güvenliğini hiçe sayan yöntemlerin, teröristlerin ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir fayda sağlamayacağını açıkça ifade etmiştir. “MASUMLARIN ÖLDÜRÜLMESİNE SEYİRCİ KALAMAYIZ” Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız. İdlib meselesi, yeni acılara, yeni gerginliklere, yeni sıkıntılara mahal vermeden Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir. Astana’da mutabakata vardığımız ilkelerin muhafazası, Suriye krizine sürdürülebilir siyasi çözüm bulunması bakımından da mühimdir. İLGİLİ HABER Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamaney ile görüştü Terörle mücadele kisvesi altında sahada oldu-bittilere gidilmemesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durulması gerekmektedir.”