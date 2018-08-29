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SON DAKİKA: Erdoğan Medya Oscarları töreninde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medya Oscarları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

android-time 20:14 29 Ağustos 2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medya Oscarları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

“Görevimiz gereğince ayak basmadık ülke bırakmadık. Gittiğimiz yerlerde aynı kıyafetle donatılan insanlar, aynı mimariler görüyoruz. Türkiye’nin de bu tek düzeliğin dışında olmadığını üzüntü ile söylemek isterim. AK Parti olarak medeniyetimize uygun mimari üretmeye çalıştığımızın en yakın şahidisiniz. Medyadan başlayıp hayatımızın her alanına kadar gelen bu olayın ekonomik, siyasal ve sosyal olarak çok boyutu olduğunu biliyoruz. Ülke olarak güçlüyseniz kendinizi koruyabilirsiniz. Böyle değilseniz dünyadan kendinizi tecrit edeceksiniz. Bu kalmadı, tabi olursunuz. Biz küresel düzene ne tabi olduk, ne de tecrit olduk. Ülkemizi geliştirdik, ayakları üzerinde durur hale getirmeye çalıştık. 81 milyon vatandaşımızın her birinin pay alabilmesine gayret ettik. Herkesin karşısında milletimizle dimdik durduk. Yerli ve milli vurgusu yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz kararlılığımızın en net örneğidir.”

AYRINTILAR GELİYOR…

Son güncelleme: android-time 20:2229.08.2018
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