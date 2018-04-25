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Son Dakika… Erdoğan o yasayı onayladı

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 maddelik uyum yasasını onayladı.

android-time 20:18 25 Nisan 2018
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Son Dakika… Erdoğan o yasayı onayladı
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 maddelik uyum yasasını onayladı.

7140 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Onaylanan paketle birlikte Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri aynı gün birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanı makamı herhangi bir nedenle boşalması halinde Cumhurbaşkanı seçimleri 45 gün içinde yapılacak.

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Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek. Yurtdışında yaşayan vatandaşların 38 gün boyunca oy kullanabilmelerine imkan sağlayacak. TBMM seçimlerine bir yıl veya daha az süre kalmışsa cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri birlikte yapılacak.

Son güncelleme: android-time 20:5125.04.2018
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