Son Dakika… Erdoğan: ‘Buradan çıktı’ diyerek kendilerini kurtaramazlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolması ile ilgili, “Suudi Başkonsolosluk yetkilileri, ‘buradan çıktı’ diyerek kendilerini kurtaramaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’da Başbakan Viktor Orban ile ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile Macaristan'ın her alanda mükemmel ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, “2013 yılında kurduğumuz yüksek düzeyli stratejik konsey, bu iş birliğimizin en önemli bir merhalesidir. 2019 ilkbaharında da yeni toplantımızı gerçekleştireceğiz ve aramızdaki ilişkileri nereden nereye geldik, nereye gidiyoruz, bu işbirliği konseyi ile bunları yürüteceğiz. Macaristan'da yapacağımız bir sonraki toplantının da Türk-Macar ortaklığına yeni bir dinamizm kazandıracağına inanıyorum” dedi.

“AB İÇİN DESTEKLERİ ÖNEMLİ”

İki ülkenin ticaret hacminde geçen yıl 2,6 milyar dolarlık bir rakamın yakalandığını belirten Erdoğan, “Ortak hedefimiz bu rakamı en kısa sürede 5 milyar dolara çıkarmaktır” dedi. Macaristan'ın Türkiye'nin NATO müttefiki ve Vişegrad dörtlüsünün üyesi olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Macaristan'ın Avrupa Birliği sürecine verdiği destek bizim için önemlidir. Macaristan'la Afrika'nın kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla çok daha yakın işbirliği içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

FETÖ İLE MÜCADELE

Erdoğan, terör örgütü FETÖ ile ilgili de, “Değerli dostum Orban'a ülkemizin FETÖ ile mücadelesine verdiği destek için teşekkür etmek istiyorum. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında Macaristan, ülkemizde en güçlü dayanışmayı sergileyen ülkelerden biri olmuştur. Millet olarak bu dayanışmayı asla unutmayacağız” dedi.

“İSPAT ETMENİZ LAZIM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili de, “Bu olayın ülkemizde, özellikle de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda cereyan etmiş olması bizim için çok çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreci takip etmek bizim hem siyasi hem insani görevimizdir. Bunu bazı çekinceler içerisinde kalarak kendi haline bırakamayız. Bunun uluslararası camiadaki akışı nedir bunları az çok biliyoruz. Örneğin bu kişi bir gazeteci. Nişanlısı ile beraber gelmiş olduğu başkonsoloslukta nikah ile ilgili işlemlerini yapacakken nişanlısı içeri alınmıyor. Kendisi içeri giriyor. Bunun dışarı çıkıp çıkmadığını kimin ispat etmesi lazım. Kameralarınız hepsi var, bunu ispat etmeniz lazım. Nişanlısı dışarıda bekleyen bir gazeteci, ki sıradan biri değil, Washington Post köşe yazarı, dışarı çıktığı zaman herhalde nişanlısıyla tekrar buluşup gitmesi gereken yere gitmez mi, gider” dedi.

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“HERHANGİ BİR BELGE, BİLGİ YOK”

Ayın 2’sinden bu yana şuanda elde herhangi bir belge, bilgi ve bulgu olmadığını söyleyen Erdoğan, “Tabii bize müracaat edildiği andan itibaren, şuanda gerek Emniyet teşkilatımız, gerek istihbarat teşkilatımız bununla ilgili seferber olmuş durumda. İlk andan itibaren Adalet Bakanlığına verdiğimiz talimatla İstanbul Başsavcılığımız hemen teyakkuza geçmiş ve bununla ilgili işin hem hukuki, hem adli, hem de idari çalışmalar devam ederken hedefimiz neticeye ulaşabilmek. Yazılı ve görsel basında çok çok farklı haberler çıkıyor. Bunlar bizi düşündüren konular. Sorumluluk makamında olan insanlar olarak da buradan bir an önce neticeyi almak durumundayız. Başkonsolosluk yetkilileri ‘Buradan çıktı’ diyerek kendilerini kurtaramaz. Çıktıysa, bunu görüntülerle de olsa ispat etmek zorundasınız. İspat edeceksiniz. Kalkıp da Türk makamına ‘nerede?’ diye soranlar önce ‘Bu nasıl oldu?’ diye bunu sormaları lazım” diye konuştu.

“3,5 MİLYON SURİYELİ VAR”

Mültecilerle ilgili de Erdoğan, “Şu anda Türkiye'de Suriyeli olarak yaklaşık 3,5 milyon, Iraklı olarak da 500 bin mülteci var.” diye konuştu. Erdoğan, “Afrin ve Cerablus, El Bab, burada 250-260 bin Suriyeli geri döndü. 60 bin civarında mülteci de İdlib merkezine geri döndü.” ifadelerini dile getirdi.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, Macaristan ve Türkiye ilişkilerinin iyi olduğunun altını çizerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı üzerine kurulu olduğunu belirtti. “Macaristan'ın güvenliği Türkiye'nin istikrarına bağlıdır” diyen Orban, “Bizim en ulusal menfaatimiz Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı olmasıdır ki bölgede Avrupa'ya ilerleyen illegal mülteci akımını durdurabilsin. Türkiye birçok mülteciyi kabul ediyor, teşekkür ediyoruz” diye konuştu. İHA