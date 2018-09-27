Son Dakika… Erdoğan: Ticaret savaşlarının kazananı yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’ta katıldığı 9. Türkiye Yatırım Konferansı’nda konuştu. Ticaret savaşlarının kazananı yoktur diyen Erdoğan, “Tüm gelişmelere rağmen ABD ile siyasi ve ticari ilişkilerimize umutla bakıyoruz” dedi.
Erdoğan’ın konuşmasından bazı satır başları şöyle:
– Bugüne kadar (ABD ile) pek çok badireyi atlatan stratejik ortaklığımız, bu çalkantılı dönemin de üstesinden gelecektir.”
– “Her karar mukabiliyle karşılık bulur. Biz kazan-kazan ilkesinden yanayız.”
– “Ticaret savaşlarının kazananı yoktur”
– “Türkiye, serbest piyasa ekonomisinin kurallarından taviz vermeden, yatırım ortamını güçlendirmeye devam edecektir.”
– “(Yeni hükümet sistemi) Bu, Türkiye'nin, içine kapanmak bir tarafa, dış dünya ile açılımının hızlandığı bir dönem olacaktır.”
– “Etrafımızdaki onca istikrasızlığa ve kanlı çatışmaya rağmen, birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermedik”
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