Son dakika… Erdoğan, Trump’la görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayan ABD Başkanı Trump, "IŞİD'i, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık" dedi. Erdoğan ise yaptığı açıklamada, Trump'la ticari ilişkilerden Suriye'deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümü artırmada mutabık kaldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Taayip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekleştiriği telefon görüşmesinin ardından açıklamalar peş peşe geldi. ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptık. IŞİD’i, Suriye’deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık. (ABD birlikleri) Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de ele alındığını kaydederek, “Genişletilmiş ticaret konularını da konuştuk” ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya tepki

“MUTABIK KALDIK”

Erdoğan ise “Bugün ABD Başkanı Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye’deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleri kullanıldı.

İLGİLİ HABER Son dakika... Macron'dan Trump'a Suriye tepkisi

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye’den çekileceğini açıklamıştı. AA