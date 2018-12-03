Erdoğan Venezuela’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuela'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, "Tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos’ta meydana gelen elim hadisenin Sayın Maduro ile beraber Venezuela halkının bağımsızlık iradesine yönelik kalleşçe bir saldırı olduğunu belirterek, “Venezuela’nın mazlum ve mağdurla sergilediği güçlü dayanışmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğinin farkındayım” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ekonomisi, sahip olduğu sağlam temeller üzerinde tüm engelleme girişimlerine ve saldırılara rağmen güçlü bir performans sergiliyor.” diyen Başkan Erdoğan, “Son aylarda ağır ekonomik saldırıya maruz kalan bir ülke olarak, küresel ticaret sisteminin parametrelerini yok sayan keyfilikleri tasvip etmiyoruz” şeklinde konuştu. AA