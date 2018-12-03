Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan Venezuela’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuela'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, "Tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz" ifadesini kullandı.

android-time 20:45
Haberler Gündem
Erdoğan Venezuela’yı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuela'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, "Tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos’ta meydana gelen elim hadisenin Sayın Maduro ile beraber Venezuela halkının bağımsızlık iradesine yönelik kalleşçe bir saldırı olduğunu belirterek, “Venezuela’nın mazlum ve mağdurla sergilediği güçlü dayanışmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğinin farkındayım” ifadelerini kullandı.

AA

AA

“Türkiye ekonomisi, sahip olduğu sağlam temeller üzerinde tüm engelleme girişimlerine ve saldırılara rağmen güçlü bir performans sergiliyor.” diyen Başkan Erdoğan, “Son aylarda ağır ekonomik saldırıya maruz kalan bir ülke olarak, küresel ticaret sisteminin parametrelerini yok sayan keyfilikleri tasvip etmiyoruz” şeklinde konuştu. AA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 12:0521.12.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar