Son Dakika… Erdoğan’dan flaş bedelli askerlik açıklaması

NATO Liderler Zirvesi’nden dönüşte uçakta gazetecilere açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik konusuna değindi. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı deneyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nden dönüşte uçakta gazetecilere açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik konusuna değindi. Erdoğan, “Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışması var. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz” dedi.

F-35’LERİN TESLİMİ

F-35'lerin Türkiye'ye teslimi konusunda ise Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın F-35 konusunda yaptırıma karşı olduğunu belirterek “F- 35'ler son taksitle birlikte toplam 900 milyon doları ödemiş olacağız. 800 milyon doları zaten ödemiştik. 100 milyon dolar daha ödenecek birkaç gün içinde” ifadesini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR…