Son dakika… Erdoğan’dan G-20 ve Trump görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'de düzenlenecek G-20 zirvesi için yola çıkmadan önce açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires’te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı’ndan Arjantin’e hareketinden önce açıklamalarda bulundu.

G-20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin’de ABD Başkanı Trump’la Münbiç konusunu görüşeceklerini söyledi.

Başkan Erdoğan, “G-20 Zirvesi’nin hitamında Paraguay ve Venezuela’ya resmi ziyaretlerde bulunacağım” dedi.

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Rusya-Ukrayna gerginliği

Rusya-Ukrayna gerginliği ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün bizim Sayın Putin’le yaptığımız görüşmenin ana ekseninde, malum şu anda aralarında Ukrayna’yla devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir, burada bir ara buluculuk rolü üstlenenebilir miyiz? Bu konuyu her iki tarafla görüştük” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Gerek Sayın Putin’le gerek Sayın Poroşenko’yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin’le Arjantin’de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız” şeklinde konuştu.

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S-400 AÇIKLAMASI

Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımı ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 2019’un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır” dedi. AA