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Son Dakika… Erdoğan’dan Tel Rıfat’a operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.  Batı'nın terörle mücadele konusunda samimi olmadığını ifade eden Erdoğan, "Bunların derdi terörle mücadele değil. Kararımızı verdik ve sahaya girdik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekatı hedefine ulaştıracağız" dedi. 

android-time 17:23 25 Mart 2018
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Son Dakika… Erdoğan’dan Tel Rıfat’a operasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.  Batı'nın terörle mücadele konusunda samimi olmadığını ifade eden Erdoğan, "Bunların derdi terörle mücadele değil. Kararımızı verdik ve sahaya girdik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekatı hedefine ulaştıracağız" dedi. 

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Son güncelleme: android-time 17:2925.03.2018
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