SON DAKİKA… Erdoğan’dan Kaşıkçı ile ilgili yeni açıklama!

Erdoğan, "Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Hadim ül-Haremeyn Kral Salman’ın verdiğine inanmam kesinlikle mümkün değildir. Kaşıkçı'nın öldürülmesi anlaşılır bir şey değil. Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili hala birçok soruya cevap vermesi gerekiyor" dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında Washington Post gazetesine makale veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uluslararası toplumun bir parçası olarak bu cinayetin arkasındaki kuklacıları ortaya çıkarmalıyız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında kaleme aldığı makalesi Washington Post gazetesinde yayınlandı. Kaşıkçı cinayetinin işleniş biçiminden Türkiye'de gerçekleşen soruşturmaya kadar, Kaşıkçı’nın 2 Ekim'de öldürülmesinden bu yana gelişen olaylara ışık tutan makalede, “Türkiye bu davanın tüm yönlerinin ortaya çıkması için tüm taşları yerinden oynattı. Bu çabaların sonucu olarak dünya Kaşıkçı'nın soğukkanlılık ile ölüm mangası tarafından, önceden planlanarak öldürüldüğünü öğrendi” ifadesi yer aldı.

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“SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı'nın öldürülmesine kimlerin karıştığı, bedeninin nerede olduğu, Suudilerin iddia ettiği yerel işbirlikçinin kim olduğu sorularının hâlâ cevapsız olduğunu belirterek, Suudi yetkililerin bu konuları cevaplamayı reddettiği bilgisini paylaştı. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Suudiler tarafından 18 kişinin tutuklandığını ve cinayet emrinin Suudi yönetiminin en üst katmanlarından geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bazıları bu problemin zaman içinde unutulacağını düşünüyor. Ama biz bu soruları Türkiye'de süren soruşturmadaki önemi ve Kaşıkçı'nın ailesi ve sevenleri için sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cinayetle ilgili bulguların aralarında ABD'nin de bulunduğu Türkiye'nin dost ve müttefikleri ile paylaşıldığı belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin arasındaki dostane ilişkiden memnun olduklarını vurgulayarak, “Bir an bile Kâbe'nin koruyucusu Kral Selman'ın Kaşıkçı için vurma emri verdiğine inanmadım” dedi.

“ARADAKİ DOSTLUK CİNAYETİN ARAŞTIRILMASINA ENGEL DEĞİL”

Cinayetin Suudi Arabistan'ın resmi politikalarını yansıttığına inanmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki bir problemi de göstermediğini ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aradaki dostluğun önceden planlanmış ve kabul edilemez bir cinayetin araştırılmasına engel olmadığını da vurguladı.

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NATO müttefiklerinin topraklarında bir daha kimsenin böyle bir harekete kalkışmaması konusunda uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların çok ağır sonuçları olacağını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kaşıkçı cinayeti Konsolosluk ilişkileri üzerine Viyana Bildirgesi'nin açık ihlali ve kötüye kullanılmasıdır. Bunun cezasız kalması çok tehlikeli bir örnek sunar” dedi.

“CİNAYETİNİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞMALARI BİZİ ÜZDÜ”

Makalesinde “Bizleri üzen ve şok eden bir diğer mesele de Suudi yetkililerin dostluğun gerektirdiği gibi adaletin gerçekleşmesine yardımcı olmak yerine Kaşıkçı'nın önceden planlanmış cinayetinin üstünü örtmeye çalışmaları oldu” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'ın 18 kişiyi tutuklarken, baştan itibaren yalan söyleyen ve olaydan kısa bir süre sonra Türkiye'den kaçan başkonsolos ile ilgili bir işlem yapılmamasının endişe verici olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gerçekleşmiş olan Watergate skandalının basit bir hırsızlık olmadığı, 11 Eylül saldırısının sadece uçağı kaçıran teröristlerden ibaret olmadığı gibi Kaşıkçı cinayetinin de arkasında, bir grup güvenlik personelinden çok daha fazlası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan makalesinde, “Uluslararası toplumun bir parçası olarak bu cinayetin arkasındaki kuklacıları ortaya çıkarmalıyız” dedi. İHA