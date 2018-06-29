Son dakika… Eren Erdem gözaltına alındı

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve CHP'den 25-26. dönem İstanbul Milletvekili olan Eren Erdem, Twitter'dan gözaltına alındığını duyurdu.

Anadolu Ajansı (AA) haberine göre: Eren Erdem hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘silahlı terör örgütüne üye olduğu’ iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem, sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul’a gönderildi.

Gözaltı gerekçesini bilmediğini belirten Erdem, “An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarırım” ifadelerini kullandı.

CHP’nin PM üyelerinden Necati Yılmaz, Twitter’dan açıklamalarda bulundu.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silahlı Terör Örgütü Üyeliği suçlaması ile açılan davadan verdiği yakalama kararı ile Eren Erdem şu anda Ankara Emniyeti’nde. Buradan İstanbul’a götürülecek. Şu an Namık Havutça ile yanındayız, sağlık durumu iyi.

Milletvekilliği bitti Eren Erdem Ankara’da evinin önünde gece yarısı saat 2’de gözaltına alındı. Suçlama: “Terör Örgütü Üyeliği.” Susturamadıklarını suçluyorlar.

“Eren Erdem Ankara Emniyeti’nde gözaltında. Yanından yeni ayrıldık. Düşünmeden edemiyorum. Eren Erdem çalışkanlıkta mı, birikimde mi, cesarette mi, kamuoyu desteğinde mi, hangi konuda daha eksikti? Neden listelerde yer bulamayıp, dokunulmazlığı olmaksızın korunmasız bırakıldı?”

‘Düşman ceza hukuku’

CHP’li milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise “Ankara Emniyet Müdürlüğü ile konuştum. İstanbul 35. ACM’nin yakalama kararı üzerine gözaltına alınmış ve karar nedeni ile İstanbula götürülecek. Necati Yılmaz yanında şu anda. Yargı yurt dışı yasağından sonra anlaşılan hızla yakalama kararı vermiş. Uygulanan ‘düşman ceza hukuku'” açıklamasında bulundu.