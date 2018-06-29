Son dakika… Eren Erdem tutuklandı

Pazartesi günü milletvekilliği sona eren CHP'li Eren Erdem İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlamasıyla tutuklandı.

Duruşma savcısının talebi üzerine “Kaçma şüphesi” gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınan Eren Erdem, İstanbul'a getirildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Erdem, burada ifade verdi. Duruşmada Erdem’i avukatlar Efkan Bolaç ve Onur Cingil temsil etti. Erdem ifadesinde “Kaçma şüphesi” olmadığını belirterek dokunulmazlığının kalmasından sonra 38 defa yurtdışına çıktığını söyledi.

“CHP İLÇE BAŞKANLARIYLA KONUŞMAM DELİL YAPILDI”

Erdem, özetle şunları söyledi: “Bu iddianamede FETÖ'cüler tarafından hazırlanmıştır. Eşimle yapmış olduğum telefon görüşmesi Selam Tevhid kumpas iddianamesinden alınmıştır. FETÖ'nüm iddianamesinden alıntı yaparak FETÖ iddiasıyla suçlanmaktayım. İlçe başkanlarıyla yaptığım görüşmeler bile delil olarak kabul edilmiştir. Gizli tanığın kimliğini ifşa ettiğim söylenmiş, ancak gizli tanığın bana gönderdiği, kendisine para teklif edildiği, vergi borçlarının silineceği yönündeki mesajları da dosyaya sunmuştum. A Haber kanalında da bu mesajları kendisinin attığını kabul etmişti. Zaten bunun dışında dosyada delil yoktur.

“YAZDIĞIM KİTAPLARLA FETÖ'Yİ İFŞA ETTİM”

FETÖ aleyhine 2012 yılında kitap yazmam sebebiyle Selam-Tevhid iddianamesine sokuldum. Kitaplarımda bu örgütü ifşa ettim. Herkesin ‘Hocaefendi’ dediği zamanlarda ben bunlara F tipi ve terörist diyordum. Aynısı Ahmet Şık ve diğerlerine de yapılmıştır. Bu sebeple dünyada FETÖ soruşturmalarının sulandırıldığı kabul edilmektedir. Bir süre çalıştığım Karşı gazetesinde de FETÖ aleyhine de haberler yapılmıştır. Gizli tanık Ayçiçek’, ‘gazete battıktan sonra Y.O isimli şahsın, kendisine vergi borçlarının silineceğini söylediği’ şeklinde bana da mesaj attı. Televizyonda gizli tanık bu mesajları kabul etmiştir. Çikolata kutusunda belge geldiği iddiası ise komiktir.

CHP’de ön seçimle seçilmiştim ve parti içinde ‘kesmek’ tabiri, ‘önünü kesmek’ olarak kullanılır. İddianamede farklı bir anlamın nasıl çıkarıldığını anlayamıyorum. Suçsuzum, suçlu olsam kaçmayı düşünebilirdim. Oğlumun Almanya’da görmesi gereken diş tedavisi var. Bu sebeple eşim her ay Almanya’ya gidip gelir. Dokunulmazlığım kaldırıldıktan sonra 38 kere yurt dışına gidip geldim. Kaçacak olsam zaten kaçabilirdim.

“FETÖ'CÜLER PARAYA ÇOK DÜŞKÜN”

İddianame siyasidir. Gazetenin gelir kaynaklarında da FETÖ’den gelen tek bir kuruş yoktur. İspatlanırsa idamımı isteyeceğim. Cihan Haber Ajansı ile görüştüğüm söyleniyor. Diğer haber ajansları gibi bu ajansa da aboneydik. Gazete iflas edince ilk haciz koyan Cihan Haber Ajansı olmuştu. Bu FETÖ’cüler paraya çok düşkün.

İddia edildiği gibi Karşı Gazetesinin FETÖ matbaalarında değil Aydınlık gazetesinin matbaasında basılmıştır.

Aydınlık FETÖ’cü ise, herkes FETÖ’cüdür. Benim üzerimden CHP yıpratılmak isteniyor. Yürekten ve namusumla söylüyorum. İstersem kaçardım. Beraat edeceğimi düşünüyorum. Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan iki dava dışında hukuki anlamda rahatsız olacağım bir durum yoktur. Bu dava Türkiye’nin itibarına zarar verir, tartışmaları büyütür. Buna katkı sunan herkes de bu ülkeye zarar vermiş olur.”

DURUŞMADA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan duruşmaya Erdem'in CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'a verdiği tepki damga vurdu. Eren Erdem karar açıklanmadan önce duruşmaya ara verildiği sırada “Bülent Tezcan’a söyleyin bu onun eseridir” dedi.

CHP'LİLER YALNIZ BIRAKMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da telefonla bilgi aldığı duruşmayı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP'li eski ve yeni milletvekilleri; Mahmut Tanal, Ali Şeker, Barış Yarkadaş, Hilmi Yarayıcı, Sibel Özdemir, Turan Aydoğan da izledi.

TANAL SAVUNMAK İSTEDİ MAHKEME REDDETTİ

Aynı zamanda avukat da olan CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın, henüz milletvekili mazbatasını almadığı gerekçesiyle Eren Erdem’i avukat olarak temsil etme talebi, mahkeme heyetince, milletvekilliği görevinin devam etmesi nedeniyle reddedildi.