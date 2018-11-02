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Son Dakika… Eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) dün meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya, Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

android-time 18:12 2 Kasım 2018
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Son Dakika… Eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) dün meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya, Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkında gözaltına alınması talimatı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıkaya’yı akşam saatlerinde Çankaya’daki evinde gözaltına aldı.

Sarıkaya, ifadesi alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne getirildi. HSK 2. Dairesi, açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya ile FETÖ’nün sözde “hava kuvvetleri imamı” Adil Öksüz’ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez’i dün meslekten ihraç etmişti.

AA

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Son güncelleme: android-time 18:4902.11.2018
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