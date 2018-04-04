Son dakika… Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisi Kiptaş’a satıldı

Etiler'deki 31 bin 885 metrekarelik arazi, yapılan ihale sonucu 1 milyar 388 milyon 520 bin lira ile Kiptaş'a verildi. Dev araziye AVM ve oteller yapılacak.

İstanbul’un gündemini yıllardır meşgul eden kentin en kupon arazilerinden Etiler’deki 31 bin 885 metrekarelik parsel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bugün ihaleye çıkarıldı. Tahmini bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin lira olarak belirlenen ihale sonucu arazi 1 milyar 388 milyon 520 bin lira karşılığı Kiptaş’ın oldu.

AVM VE OTEL YAPILACAK

Araziye AVM, rezidans ve otel yapılacak. İnşaat alanı 2.5 emsal ile 100 bin metrekareye çıkan arazide yükseklik sınırı da serbest bırakılmış durumda.

Öte yandan İhalenin yapıldığı bina önünde CHP’lilerin de içinde bulunduğu bir grup eylem yaptı. Satışı protesto eden CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “CHP olarak o arazinin kent park yapılmasını önermiş ve yeşil alan olmasını istemiştik. Bugün o arazi yandaşlara peşkeş çekilmek üzere ihale ile satılacak. Satış ihalesi bir kent suçudur” dedi.

1966’da okul yapılan bu arazinin bugünlere nasıl geldiğini anlatan Kaftancıoğlu okul arazisinin 2012 yılında 430 milyon TL karşılığında Çatalca’daki bir arazi ile takas edilerek polis lojmanı yapılmak üzere İBB’ye verildiğini ama o araziye de lojman değil binalar inşa edildiğini söyledi.

Aynı yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın devreye girerek arazinin imar planlarını değiştirdiğini ve bu değişikliğe CHP’li meclis üyelerince iptal davası açıldığını hatırlatan Kaftancıoğlu “Bilirkişi raporu lehimize çıktı. Mahkemenin imar değişikliğini iptal etmesini önlemek için Bakanlar Kurulu kararı ile Etiler’deki arazi riskli alan ilan edildi. Şimdi bu riskli araziye devasa binalar dikilecek. Kuyruklu yalanlar devam ediyor. Kanunları bile isteye çiğneyerek bu araziyi satıyorlar” dedi.