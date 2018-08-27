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SON DAKİKA: Feribotta kamyon devrildi

Yalova-Yenikapı seferini yapan arabalı vapurdaki bir kamyon, dev dalgaların etkisiyle devrildi. Kamyon, arabalı vapurdaki otomobillerin üzerine devrilirken araçlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

android-time 23:22 27 Ağustos 2018
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Yalova-Yenikapı seferini yapan arabalı vapurdaki bir kamyon, dev dalgaların etkisiyle devrildi. Kamyon, arabalı vapurdaki otomobillerin üzerine devrilirken araçlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, akşam saatlerinde İDO'nun Yalova-Yenikapı seferini yapan bir arabalı vapurda meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, Yalova'dan hareket eden arabalı vapurdaki bir kamyon, dev dalgaların arabalı vapuru sallamasıyla birlikte devrildi.

İçerisinde kimse olmayan kamyonun devrilmesi sonucu kimse yaralanmadı. İHA

İçerisinde kimse olmayan kamyonun devrilmesi sonucu kimse yaralanmadı. İHA

Kamyon arabalı vapurda bulunan araçların üzerine devrilirken araçlarda kimsenin olmayışıyla olası bir faciadan dönüldü.

Feribot içerisinde devrilen kamyon bu şekilde görüntülendi. DHA

Feribot içerisinde devrilen kamyon bu şekilde görüntülendi. DHA

Olay esnasında vapurda bulunan bir yolcu, “Ani bir dalga oluştu. Peşinden çığlık sesi duyduk. Bir çocuk düştü sandık. Sarsıntı oldu. Etrafımıza bakarken kamyonun diğer araba üzerine devrildiğini gördük” dedi.

feribot-iha

İHA

Yolcuların panik yaşadığı arabalı vapur bu şekilde seferine devam etti.

İHA

İHA

Yenikapı iskelesine gelen arabalı vapurda devrilen kamyon çekici yardımı kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA

İHA

Son güncelleme: android-time 00:2728.08.2018
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