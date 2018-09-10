Son dakika… FETÖ soruşturmasında 89 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’ye yönelik başlattığı operasyonda aralarında muvazzaflarında bulunduğu toplamda 89 asker hakkında gözaltı kararı verdi. 11 Cumhuriyet savcısının katıldığı operasyonda şuana kadar 52 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

MUVAZZAF ALBAYDA 35 BİN EURO VE 25 BİN DOLAR

Operasyonda muvazzaf bir albayın evinden 35 bin euro ve 25 bin dolar nakit para yakalandı. Operasyon kapsamında ihraç edilen bir binbaşının evinden örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı olan sivil bir şahısın bulunduğu ifade edildi. Operasyonda ayrıca daha önce ihraç edilen bir albayın telefonundan örgütün muhaberat amacıyla kullandığı kriptografik haberleşme programlarından Falcon kullandığının belirlendiği ve bu kişinin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan çıkış yapmak üzereyken yakalandığı ifade edildi.

TELEFONUNA UZAKTAN MÜDAHALE EDİLDİ



Havalimanında operasyon devam ederken meslekten ihraç edilen E.G isimli albayın telefonuna uzaktan erişimle müdahale edildiği de tespit edildi.