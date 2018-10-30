Son Dakika… FETÖ’cü 16 iş insanı 4 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada aralarında iş insanlarının da bulunduğu 18 FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Öte yandan Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Vali Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava, sanık sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklardan Nuri ve Halil Korkmaz kardeşler ile Mehmet Akif Gülhan ve tutuksuz sanıklar Ahmet Ö, Ahmet Osman B, Bayram G, Davut Ü, İbrahim Hakkı G., Doğan Ü., Sami G., Uğur P., Ömer E., ve Ahmet B., ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Ülkü Seçilay S., Mehmet B., Osman B. ve Süleyman Ü. ise duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanık Nagihan B. ise duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Bursa’dan katıldı. Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan şüpheliler üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanıklardan Nuri ve Halil Korkmaz kardeşleri, ‘Silahlı terör örgütüne üye olduğu’ iddiasıyla 10’ar yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanıklardan İbrahim Hakkı G., Ülkü Seçilay S., ve Sami G.’yi aynı suçtan 7’şer yıl 6’şar ay, Abdurrahman Ö., Ahmet B., Ahmet Osman B., Nagihan B., Davut Ü., Doğan Ü., Osman B. Ömer E., Süleyman Ü. ile tutuklu sanık Mehmet Akif Gülhan’ı 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu sanık Mehmet Akif Gülhan’ın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Aynı mahkemede tutuksuz yargılanan Bayram G.’yi ise, aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Uğur P. ve Mehmet B.’nin ise, delil yetersizliğinden beraatlarına hükmetti.

Bursa’daki FETÖ/PDY davasında mütalaa

Öte yandan Bursa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Vali Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da bulunduğu 11’i tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

Duruşmada, sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin savunmaları dinlendi. Sanıklar, uzun tutukluluk süreleri ve sağlık durumlarını gerekçe göstererek tahliyelerini talep etti.

İddia makamı, mütalaasında, sanıkların üzerilerine atılı “örgüt kurmak ve yönetmek” suçunun vasfının değiştirilerek “silahlı terör örgütü üyesi olma” suçuna çevrilmesini, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlamasından da beraatlarını talep etti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen F.K, Ş.U, H.G. ve E.A’nın tutuklanmalarını ve aynı hüküm kapsamında ifade veren M.K. ve S.Ö’nün ise beraatlarını isteyen iddia makamı, eski Vali Harput’un yurt dışı yasağı konularak ev hapsinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara, mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmaları için süre verilmesine, tutukluluk ve adli kontrol hükümlerinin değiştirilmesi yönündeki taleplerin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput’un da bulunduğu 60 sanık hakkında FETÖ yöneticiliği ve üyeliği suçlamalarıyla dava açılmıştı. Yaklaşık 500 sayfalık iddianamede, sanıkların devletin imkanlarını da kullanarak FETÖ’ye yarar sağladıkları yönünde gizli ve açık tanık beyanlarına yer verilmişti.

Harput ve 50 kişi hakkında “silahlı örgüt kurma ve yönetme” suçundan 15 ila 22,5’ar yıla, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında da 5 yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer 9 sanık hakkında ise “silahlı örgüte üye olma” ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddesine göre ayrı ayrı 15 ila 25’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

AJANSLAR