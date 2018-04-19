Son Dakika… FETÖ’nün hakim ve savcı evleri soruşturmasında yeni gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hakim ve savcı adayları için “Çalışma evleri” adı altında kurduğu örgüt evlerinde kalan ve bu evlerden sorumlu olan 8 kişi tutuklamaya sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü “Silahlı Terör Örgütü kurmak ve yönetmek”, 5'i de “Silahlı terör örgütüne” üye olmak iddiasıyla tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılık sevk yazısında, örgüt elemanlarının terörist başı Fetullah Gülen'in “Devletin tüm kılcallarına sızmak” talimatı doğrultusunda kamu kurumlarına sızmak için “Çalışma evleri” adı altında örgüt evleri açtığı ifade edildi. Sevk yazısında şöyle denildi: “Burada örgüt mensuplarına hem örgüt iç eğitim vermiş hem de önceden çaldığı soruları vererek örgüt mensuplarının kamu kurumlarına girmelerini ve sızmalarını sağlamıştır.”

3 ŞÜPHELİ ÖRGÜT EVLERİNDE YÖNETİCİLİK YAPMIŞLAR

Sevk yazısında Örgütün gizli yazışma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen şüpheli Ş. E. S'nin Ankara'da örgütün hakim ve savcı adaylarına yönelik açılan evlerin birkaçından sorumlu olduğu ifade edildi.

Yine şüpheli Ü.K'nin de örgütün Ankara'da açtığı evlerden birkaçından sorumlu olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Savcılık sevk yazısında şüpheli H.K'nın da FETÖ'nün İstanbul yapılanması kapsamında “Fakülteci” diye tabir edilen ve üniversite mezunu örgüt mensuplarının kamu kurumlarına sızmalarını sağladığı ifade edildi. Yazıda, şüphelinin ByLock kullandığı ve örgüt içindeki kod adının ‘Hasan' olduğunun tespit edildiği de ifade edildi.

Sevk yazısında Ş.E.S, Ü.K, H.K'nin “Çalışma evlerinde” yöneticilik yaparak örgüte eleman devşirerek, bu evlerde kalan öğrencileri örgüt adına sevk ve idare ederek hiyerarşik yapı içerisinde yönetici olarak yer aldıkları vurgulandı.

ÖRGÜTÜN MESAJLAŞMA PROGRAMI BYLOCK'U KULLANMIŞLAR

Tutuklamaya sevk edilen M.E.G'nin de 2015 yılında İstanbul Kartal'daki örgüt evinde kaldığının belirlendiği ifade edildi.

Sevk yazısında şüpheli E.M.G'nin de örgüt tarafından kullanılan evi kendi adına kiraladığı, faturalarını ödediğinin belirlendiği anlatıldı.

Şüpheliler O.Ö, C.B ve M.T'nin 2015-2016 yılında örgüt evlerinde kaldıklarının tespit edildiği vurgulandı. Ayrıca şüpheli M.T'nin ByLock programını kullandığı belirlendi.