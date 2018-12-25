Son dakika…GATA’ya ‘FETÖ’ operasyonu: Çok sayıda askeri doktor gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’nin kapatılan GATA’daki yapılanmasına ilişkin operasyon düzenlendi. Örgütün TSK’daki yapılanmasına ilişkin çalışma yürüten MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, örgütün GATA yapılanmasından sorumlu olduğu belirlenen üst düzey bir şüpheliyi belirledi. Bir süre önce yapılan operasyon sonucu yakalanan örgütün sözde üst düzey imamının cep telefonunda ‘2048' oyunu görünümlü bir program tespit edildi. Program üzerinde yapılan çalışmalarda örgütün GATA yapılanmasından sorumlu kişilere ait arşiv ve yazışmalar ile aktif liste ele geçirildi.

268 sayfa ve 317 ayrı nottan oluştuğu belirlenen dokümanda örgütün GATA yapılanması içerisinde görev alan mahrem imamlara ilişkin bilgiler ve arşiv kayıtlarına yer verildiği belirlendi. Belirlenen bazı yazışmalardan anlaşıldığı üzere örgüt imamlarının kritik bazı konularda halen ‘Kaptan’ kod adlı Fethullah Gülen’e danıştıkları, ona göre hareket ettikleri saptandı. Yine tespitlere göre, örgütün ankesör davalarından yargılanan ya da gözaltına alınıp serbest bırakılan asker şahısların tutum ve davranışlarını takip ettiği, itirafçı olmamaları için ikna faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

Örgüt mensubu doktorların ayrıca aranan FETÖ’cüleri ayarladıkları bazı özel hastanelerde kayıtsız tedavi ettikleri, hamile kadın örgüt üyelerinin doğum işlemlerini yaptıkları belirlendi.

Yürütülen çalışma sonucu 24’ü askeri doktor 6’sı da mahrem imam olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen gözaltı kararı sonrası gece saatlerinden itibaren şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

İHA