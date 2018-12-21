Son dakika… Gül’ün başdanışmanına terör soruşturması

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ihbar maili ile başladığı öğrenildi. İhbar mailinde Ahmet Sever'in Can Dündar'a destek olduğu belirtilerek “Avrupa ülkelerinde, ülkemiz aleyhinde konuşmalar yapan Can Dündar hakkında Ahmet Sever suçluyu övme, suçlu hakkındaki kamuoyu oluşturma, yargıyı etkileme girişiminde bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı.
İhbar üzerine Ahmet Sever hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan başlatılan soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul'a gönderdi.
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